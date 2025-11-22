Trendyol 1. Ligde Adana Demirspor’a 6 puan silme cezası daha geldi.

Futbol Federasyonu tarafından resmi siteden yapılan açıklamada FİFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır’ denildi.

Ülkemizi Avrupa’da temsil eden ve bir çok büyük başarıya imza atan Adana Demirspor kulübü girdiği ekonomik kriz nedeni ile daha öncede aldığı puan silme cezaları nedeni ile -17 puanı bulunuyordu. Son alınan bu ceza ile Adana Demirspor -23 puana düştü.

Bu karanla birlikte Adana Demirspor kulübü liglerden en erken düşen takım olma yolunda. adana Demirspor ligde oynadığı 13 maçta bir beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.