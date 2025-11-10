Adana Demirspor, yeni teknik direktörü olarak Kubilayhan Yücel ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını resmi olarak duyurdu.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Yücel “yeni teknik direktörümüz” olarak tanımlanırken, “görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadeleri yer aldı.Yücel’in koltuğa gelişinin ardından takımın önümüzdeki maçlara bu değişim ışığında hazırlandığı ve camianın beklentisinin yükseldiği belirtildi.

Büyük bir ekonomik kriz içindeki adana Demirspor Koray Polaz ile başladığı sezonda tecrübeli teknik adam takımın sahipsiz bırakılmasına tepki göstererek görevi bırakmıştı.