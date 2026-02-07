Çorum FK’da yarım sezon forma giyen Hurşit Taşcı tam on yıl sonra yeniden Kahramanmaraşspor ile anlaştı.

1990 Keçiören doğumlu Hurşit Taşçı 23-24 sezonu devre arasında Sakaryaspor’dan Çorum FK’ya transfer olmuş ve yarın sezon kırmızı ziyahlı formayı giydikten sonra 1461 Trabzon, Hacettepe Türk Metal ve son olarakta bu sezonun ilk yarısında Ankara Demirspor formasını giydi.

Tecrübeli futbolcu ligin ikinci yarısı için on yıl önce formasını giydiği Kahramanmaraşspor ile anlaştı.