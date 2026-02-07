Arca Çorum FK, bugün Vanspor'a 3-1 mağlup oldu ama maça FİFA hakemi Sakaryalı Atilla Karaoğlan verdiği kararlarla gündem oldu.

Maçın ardından kulüp instagramdan bir video paylaşarak, yaşananları skandal olarak belirtti.

'SİSTEMATİK OLARAK MAĞDUR EDİLİYORUZ'

Kulübün ligin ikinci devresinde Amedspor müsabakasıyla başlayan ve son beş maçtır devam eden hakem kararlarıyla açık ve sistematik bir biçimde mağdur edildiği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi. "Maçlarımızda yaşanan net pozisyonlar lehimize değerlendirilmezken, benzer hatta çok daha hafif temaslar ısrarla aleyhimize çevrilmektedir. Bu tablo artık bireysel hata ya da tesadüflerle açıklanamayacak bir noktaya ulaşmıştır. Bugün oynanan müsabakada ise bu adaletsizlik bir kez daha açık biçimde yaşanmış ve yaşananlar, haftalardır dile getirdiğimiz bu durumun somut şekilde tescillenmesine neden olmuştur.

'VAR KARIŞAMAZ'

“Açık ve bariz bir faul olmadan VAR karışamaz” kuralı ortadayken, herhangi bir açık ve bariz ihlal bulunmayan bir pozisyona VAR müdahalesi yapılmış, orta hakem VAR’ın yönlendirmesiyle kararını değiştirmiştir. Üstelik söz konusu pozisyon, orta hakem ve yardımcı hakemin açık görüş alanı içerisinde gerçekleşmiş, oyun ilk etapta devam ettirilmiştir.



Görüntülerde de net şekilde görüldüğü üzere; bu tutarsız ve çelişkili uygulama, müsabakanın seyrini ve sonucunu doğrudan etkilemiştir. İkinci devrede Amedspor maçından bu yana yaşanan ve son beş karşılaşmada tekrar eden bu kararlar, artık bireysel hata sınırlarını aşmış; kulübümüz üzerinde ciddi bir baskı unsuruna dönüşmüştür. Futbolda adalet, yorum farklarıyla değil; eşitlik ve tutarlılıkla sağlanır.

Aynı kuralların, aynı standartların tüm kulüpler için eksiksiz ve adil şekilde uygulanmasını talep ediyoruz. Kamuoyunun ve ilgili kurumların dikkatine saygıyla sunarız."