Arca Çorum FK’nin Keçiörengücü ile oynadığı maçta Kuzey Tribünü E 4 blokta yer alan taraftarlar çirkin ve kötü tezahürattan dolayı bir sonraki iç saha maçına girişlerine yasak getirildi.

Bu tribündeki taraftarlar gelecek hafta oynanacak İstanbulspor maçına giremeyecekler.

Alagöz Holding Iğdır FK kuübüne taraftarların neden olduğu saha olayları nedeni ile 110 bin lira para cezası ve güney kale arkası B blokta yer alan seyircilere ise bir maç ceza verildi. Kulübe ise stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı 310 bin lira ceza verildi. Erzurumspor ve Sarıyer’e zaman çizelgesine uymamaktan dolayı 110 bin lira para cezası verildi.

Vanspor kulübünün Bandırma maçında kırmızı kart gören İvan Cedric’e bir maç men ve 40 bin lira para cezası verildi. Boluspor’a taraftarlarının neden olduğu olaylardan dolayı 110 bin lira çirkin ve kötü tezahüratı 4. kez gerçekleştirmelerinden dolayı 200 bin lira cez verildi. Sakaryaspor’a çinkin ve kötü tezahürattan 110 bin lira para cezası verildi.

Amedspor kulübüne ideolojik propaganda yapmaktan 600 bin lira aynı suçtan futbolcu Çekdar Orhan’a ise beş maç ceza verildi. Ümraniyespor kulübüne zaman çizelgesine uymamaktan dolayı 110 bin lira para cezası verildi.