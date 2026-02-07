Çorum FK’nın bugün Vanspor ile oynayacağı zorlu maç için Atatürk Stadyumu zemini düzeltme çalışmaları sürüyor.

Yoğun kar yağışının ardından önceki hafta sonu Iğdır FK ile bu sahada karşılaşan Vanspor sahadan galibiyet ile ayrılmıştı.

Van’da yağan kar yağışının ardından zemin yine karla kaplanması üzerine maç öncesi temizlik yeniden başladı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine yeni atanan Mehmet Tosun ilk ziyareti stadyuma yaptı ve burda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Meteoroloji bugün de Van ve çevresinde kar yağışı uyarısı yapıyor. Buda maç saatinde Van Atatürk Stadyumu zeminin Çorum FK adına son derece sıkıntılı olması bekleniyor.