Cumartesi günü sezonun ilk deplasman maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Çorum FK bu karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Dün öğlen saatlerinde yapılan çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Amedspor maçında forma giyen futbolcular salonda yaptıkları hareketlerin ardından jenerasyon çalışması ile antrenmanı tamamladılar.

Maçta az süre olan ve oynamayan futbolcular ise sahada ısınma ardında dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise kaleli oyun ile tamamladılar.

Kırmızı Siyahlı takımda Amedspor karşısında alınan galibiyetin verdiği moralle futbolcuların oldukça neşeli oldukları gözlendi. Çorum FK Adana Demirspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.