Yarın akşam sahasında Ahlatcı Çorum FK’yı konuk edecek olan Adanaspor bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Yeni Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde Çatalan Tesislerindeki çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Kemal Kılıç ısınma hareketleninin ardından dar alanda pas ve daha sonra taktik çalışmada Çorum fK maçının oyun taktiğini yaptırdı.

Kılıç çalışma sırasında futbolculardan isteklerini sahada uygulamalı olarak gösterdi.

Adanaspor Çorum FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı ter antrenmanı ile tamamlayacak ve ardından kampa girecek.