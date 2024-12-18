Adanaspor kulübünün tüm hisseleri Ergün Göleli’nin oldu.

1. ligde kalma mücadelesi veren Adanaspor’u 19 yıldır sahibi olan Akgül ailesi yaptığı açıklama ile kulübün tüm hisselerini Ergin Göleli’ye devrettiklerini açıkladılar.

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada Akgül ailesi olarak 19 yıldır Adanaspor'umuzun bir parçası olarak hizmet ettiklerini belirten Akgül Ailesi ‘Bu süreçte kulübümüze hizmet etmekten büyük gurur ve onur duyduk. Bugün itibariyle Adanaspor'daki görevimizi tamamlayarak hisselerimizi Ergin Göleli'ye devretmiş bulunuyoruz.

Adanaspor, bizim için sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir aile, bir tutku ve bir yaşam biçimi oldu. Görev süremiz boyunca kulübümüzün başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen, emek veren tüm yönetici, teknik direktör ve futbolcularımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Adanaspor'a olan sevgimiz ve bağlılığımız sonsuza dek sürecek. Bundan sonra da kulübümüzün her zaman yanında olacak, maddi ve manevi desteğimizi sürdüreceğiz.

Taraftarlarımıza ise şükranlarımızı sunuyoruz. Onların eşsiz desteği ve sevgisi olmadan hiçbir başarı mümkün olmazdı. Adanaspor'un şanlı tarihine yakışır yeni zaferler ve şampiyonluklar yaşayacağına yürekten inanıyor, geçirdiğimiz güzel günleri tekrar yaşamanızı diliyoruz’ denildi.