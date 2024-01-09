AK Parti, Çorum'un da arasında bulunduğu 55 ilin belediye başkan adaylarını 15 Ocak'ta açıklayacak.

Çorum'da da aday belirleme çalışmaları devam ediyor.

Aday belirleme çalışmaları kapsamında bugün AK Parti Genel Merkezi tarafından telefonla anket çalışması yapıldığı ve vatandaşlardan ankette Halil İbrahim Aşgın, Muzaffer Külcü ve Zeki Gül isimleri arasında tercih yapmaları istendiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyetin yapılan anket çalışmasının ardından Çorumla ilgili son kararı verecek.