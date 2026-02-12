Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, sigara yasağının genişletilmesine tepki gösterdi.

Sigara yasağı adı altında meşrulaştırılmaya çalışılan bu yeni düzenlemenin, Türkiye’nin ticari hayatına ve bireysel haklarına saplanmış bir hançer olduğunu ifade eden DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Yasaklamaya bir itiraz olarak değil, bu işten evine ekmek götüren esnafın ve çalışanın zor duruma düşeceği, esnaf ve müşterinin karşı karşıya geleceği tabloda "halkı korumak" değil, "halka ve esnafa diz çöktürme" operasyonudur. Sistemin içine sinsice yerleştirilen "4. ihlalde ruhsat iptali" maddesi, hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Bir esnafın yıllarca emek vererek kurduğu işletmesini, müşterisinin içtiği bir tek sigara üzerinden elinden almak, mülkiyet hakkına yönelik bir gasp girişimidir. Bir katile bile mülküne el koyma cezası verilmezken, esnafın ruhsatını iptal etmek hangi adaletin ürünüdür? Bu uygulama, hükümeti bir "düzenleyici" olmaktan çıkarmış, esnafın tepesinde bekleyen bir "mülk celladına" dönüştürmüştür. İhbarcılık kültürü ve toplumsal çürüme ve itibarsızlığa sürüklemektir milleti. Bu yasaklar aracılığıyla toplum içine ekilen "ihbarcılık" tohumları, komşuyu komşuya, müşteriyi işletmeciye düşman etmektedir. Denetim adı altında mekanları basan, esnafı kendi müşterisini polise şikayet etmeye zorlayan bu sistem, toplumsal barışın altını oymaktadır. Hükümet, vatandaşını kendi gölgesinden korkar hale getirmek istemektedir” dedi.

Hükümetin, sigara üzerinden dünyanın en yüksek vergilerinden birini toplayarak kasasını doldururken, aynı sigarayı tüketen vatandaşı "suçlu", tüketilmesine engel olamayan esnafı ise "hain" ilan ettiğini öne süren Damar, “Kasasına giren parayı reddetmeyenlerin, sokaktaki içiciye ve esnafa ahlak dersi vermeye hakkı yoktur. Eğer gücünüz yetiyorsa, İngilizlere ve diğer üreticilere sözünüz geçiyorsa üretim yaptırmayın ki uyguladığınız gasp girişimleri doğru diyelim” ifadelerini kullandı.

“Çiftçi, hayvancılık ve üretim kanallarını bitirdiniz şimdi de tüketim kanallarını bitirme amacındasınız. Enflasyon bu şekilde düşmez. Üretim olacak, hırsızlık olmadan düşer” diyen Damar, “Turizmden kafe-restoran sektörüne kadar on binlerce işletme, zaten ekonomik krizin ve enflasyonun altında can çekişmektedir. Bu yasaklar, can çekişen esnafa nefes aldırmak yerine, boğazına ilmik atmaktır. Müşteri kaybı,

astronomik para cezaları, günlerce süren kapatma yaptırımları ve finalde gelen ruhsat iptali. Bu bir zincirleme imha planıdır. Buradan karar vericilere sesleniyoruz: Esnafın ruhsatı sizin siyasi oyuncağınız değildir. O ruhsatlarda alın teri, emek ve binlerce ailenin rızkı vardır” diyerek sözlerini tamamladı.