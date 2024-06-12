Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi Başkanı Uğur Demirer ve yönetimi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek teşekkür plaketi takdim etti.

31 Mart yerel seçimlerinde tekrar göreve seçilen Başkan Aşgın’a hayırlı olsun dileklerini ileten ADD yönetimi, ayrıca derneğe olan katkıları ve sıcak yaklaşımı nedeniyle de teşekkür plaketi sundu.

Aşgın için yaptırılan plaketi Dernek Başkanı Uğur Demirer takdim ederken, Aşgın ise günün anısına Demirer’e Çorum’un tarihi değerlerini simgeleyen bir plaket verdi.

Aşgın ve ADD yönetimi, bir süre sohbet ederek dernek çalışmalarını, sorun ve talepleri, belediye hizmetlerini ve gündemi değerlendirdi.

Aşgın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ve yönetimine teşekkür etti.

Ziyarete; ADD Yönetim Kurulu Üyeleri Güngör Atak, Kubilay Olcan, Denetim Kurulu Başkanı Orhan Ateş ile Disiplin Kurulu Başkanı Cengiz Karabıdak da katıldı.