Çorum Gençlikspor Hentbol antrenörü Taner Adıkdı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı’ya forma vererek ligdeki mücadelelerinden dolayı teşekkür etti.

Geçtiğimiz sezon Çorum’dan yetişen sporcularla Hentbol liglerinde mücadele eden Çorum Gençlikspor takımının bu ligde mücadelesi verdiği destekler için teşekkür ziyaretinde bulunan antrenör Taner Adıkdı sporun gelişimi için verilen bu desteğin çok önemli olduğunu söyledi.

ASKF Başkanı Ferpat Arıcı da amatör sporun her branşının Çorum’un tanıtımı için ve Çorumlu gençlerin önüne açmak adına son derece önemli olduğunu belirterek görevlerini yaptıklarını söyledi. Arıcı, Taner Adıkdı’ya ziyareti için teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.