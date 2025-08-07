İstanbul Büyükşehir Belediyesispor’un Alaca’lı milli sporcusu Türkan Beşikçi, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak Avrupa ikincisi oldu.

Bu büyük başarının ardındaki emeği, azmi ve yaşadığı deneyimleri Henüz 15 yaşında olan ve halter sporuna dört yıl önce başlayan Türkan Beşikçi, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Aslen Alaca'lı olan ancak Ankara da yaşamını sürdüren genç sporcu, Madrid'de düzenlenen şampiyonada U15 Kadınlar 53 kiloda yarıştı

İSPANYA’DA 3 MADALYA KAZANDI

Şampiyonanın dördüncü gününde podyuma çıkan Beşikçi, koparmada 69 kilo ile gümüş madalya, silkmede ise 84 kilo ile altın madalya kazanmayı başardı. Toplamda 137 kiloluk derecesiyle Avrupa ikincisi olarak ülkemize bir kez daha gurur yaşattı.

HALTERLE TANINMA HİKÂYESİ OKULDA BAŞLADI

Halterle tanışma sürecini anlatan Türkan Beşikçi, “Halter sporunun ne olduğunu bilmezken, okulda beden eğitimi öğretmenimiz Sedat Artuç bizi yanına çağırdı. Kendisinin dünya ikincisi, olimpiyat üçüncüsü ve Avrupa şampiyonu olduğunu öğrendim. Halter videolarını izledik ve bana bu spora başlamak ister misin diye sordu. Çok heveslendim ve başladım” dedi.

“YAPAMAZSIN” DEDİLER, O TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİ

Spora başladığı ilk dönemlerde birçok kişinin kendisine bu sporu yapamayacağını söylediğini dile getiren Beşikçi, “Bu yorumlar beni hırslandırdı, azimle çalıştım. Türkiye yarışmalarında dereceler elde ederek kendimi herkese kanıtladım” ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIMA YÜKSELİŞ VE İLK AVRUPA DERECESİ

2023 yılında Ankara’da düzenlenen Büyükler Ferdi Şampiyonası'nda birinci olarak milli takıma seçilen Beşikçi, ardından üç ay boyunca Konya Sporcu Eğitim Merkezi’nde kamp yaptı. 2023 yılında Yunanistan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da koparmada 61 kilo ile Avrupa Şampiyonu, silkmede 69 kilo ile Avrupa ikincisi, toplamda ise 130 kilo ile Avrupa ikincisi olmuştu.

HEDEF: AVRUPA YILDIZLAR ŞAMPİYONASI VE 2028 OLİMPİYATLAR

Şimdiki hedefinin Yıldızlar Avrupa Şampiyonası ve 2028 Olimpiyat Oyunları olduğunu belirten Türkan Beşikçi, “Bugüne kadar kazandığım sayısız madalyayı, en başta beni bu sporla tanıştıran Sedat Artuç hocama borçluyum. Eğer onunla karşılaşmasaydım, bugün burada olmazdım. Aileme ve tüm antrenörlerime teşekkür ediyorum. Ülkemi ve ailemi gururlandırmaya devam edeceğim” diye konuştu.