Çorum 'da İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlilerine jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

İl AFAD Müdürlüğünde yapılan eğitimde, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, AFAD görevlilerine genel trafik kurallarının yanı sıra kavşaklarda geçiş önceliği, kış şartlarında güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgi verildi.

Eğitimde ayrıca trafik lambalarına riayet etmeme, emniyet kemeri kullanmama ve seyir halinde cep telefonu kullanımının neden olabileceği olumsuz sonuçlar, örnekleriyle anlatıldı.

Eğitimin son bölümünde ise aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazalarına karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verildi.