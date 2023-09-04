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Türkiye, El Nino ve Eyyam-ı Bahur’un neden olduğu sıcak hava dalgalarının ardından şimdi de sağanak yağışların etkisine girecek.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çorum, Amasya ve Ordu'yu uyardı.

BELEDİYELER ÖNLEM ALMALI

Hava durumu konusunda bilgi veren “Hava Forum” adlı sosyal medya hesabı, belediyeleri uyardı.

Sayfa, rögar ve mazgal temizliği yapılmadığı takdirde sokaklarda sel ve taşkın riskinin yüksek olduğunu belirtti. Kurak geçen bir yaz mevsiminin ardından gelen yerel sağanak yağışların tehlike oluşturabileceğini vurguladı.

Hava Forum sayfası, Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yaşayan vatandaşları da uyardı.

Sayfa, “Dikkat! Kuraklıktan sonra gelen yerel sağanak yağmurlar tehlikeli olabilir. Orta Karadeniz ve İç Anadolu bu gece ve pazar gününe dikkat etsin. Mazgalların tıkandığını görüyoruz. Aniden bastıran yağmurda su baskınları olabilir…” ifadelerini kullandı.