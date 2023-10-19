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Çorum'da asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan Afrikalı üniversite öğrencisi 21 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Hitit Üniversitesi Makina Mühendisliği öğrencisi Abdülmecit, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde entübe vaziyette hayata tutunmaya çalışıyor.

Bilinci yerinde olmayan Abdülmecit’in durumu çok ağır olmasına rağmen umut verici gelişmeler yaşanıyor.

Midesine yerleştirilen sondaj sistemi aracılığı ile beslenmesine başlanılan talihsiz genç, felçli ve bilinci kapalı durumda.

Pazartesi günü Palyatif Servise alınması beklenen Abdülmecit, hayata tutunsa bile, geri kalan hayatını yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç olarak devam ettirme ihtimali ile karşı karşıya.

Ailesi ve arkadaşları başta olmak üzere tüm üniversite camiası ve Çorum kamuoyu talihsiz genç için dua ediyor.