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Gazetemiz yazarlarından Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç’un 34’ncü kitabı “Ahlaki Değerler Olarak 54 Farz” Gülnar Yayınları’ndan çıktı.

Gazetemizi ziyaret ederek yeni kitabı hakkında bilgi veren Ethem Erkoç, milli ve insani değerlerin erozyona uğradı şu günlerde ahlaki değerleri yeniden ele alma gereği duyduğunu belirterek, “Tarih ve kültürümüzde çokça dile getirilen 54 farz çerçevesinde konuları işleyip günümüz insanlarının anlayacağı dille halkımıza sunmaya karar verdim” dedi.

Ahlaki Değerler Olarak 54 Farz adlı eseri de bu düşünceden yola çıkarak hazırlandığını aktaran Ethem Erkoç, “Umarım okuyucularımıza yararlı olur. Kitap Ankara’da Gülnar Yayınları’nda basıldı. Dolayısıyla, dağıtım ve satışını da onlar yapmaktadırlar. Okuyucularımız, ayrıca D&R, Pandora, BKM Kitap, kitega, oda kitap, kitapyurdu, kitapseç ve Babil.com gibi kitap satışı yapan sitelerden de temin edebilirler” diye konuştu.

ETHEM ERKOÇ KİMDİR?

1969’da Çorum İmam Hatip Okulu ve Çorum Atatürk Lisesini bitirdi. 1973’de Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nden, l974’deBursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. Kırklareli Atatürk Lisesi din dersi öğretmenliği ile meslek hayatına başladı. Osmancık İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliğinden l977 yılında Çorum İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliğine atandı. 1987 yılında Arapça dil eğitimi için kısa süreli olarak Mısır’a gitti.

Okullardaki kültür etkinliklerinde eksikliği hissedilen tiyatro eserleri konusunda çalışmalar yaptı. 1999 yılında emekli oldu. Yapmış olduğu araştırma, inceleme ve tebliğleri yerel ve ulusal basında çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlandı. Kitap çalışmalarının yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerde makale ve inceleme yazıları devam etmektedir.

Evli ve dört çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.