HARUN AKKAYA

Ahmet Ahlatcı bu sezon ilk kez Çorum FK maçını tribünden izledi.

Geçtiğimiz sezonlarda kırmızı siyahlı takımın bir çok maçını kendisine ait locasından izleyen Ahmet Ahlatcı bu sezonda kulübün locasını kimseye satmamasına karşın maçlara gelmiyordu.

Dün oynanan Tarsus İdman Yurdu maçını izlemek üzere stada gelen Ahmet Ahlatcı oğlu Ahmet Emin Ahlatcı, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve davetlileri ile birlikte locadan maçı izledi.

Tüm taraftarlar gibi alınan farklı galibiyetten dolayı Ahlatcı ailesininde yüzleri gülüyordu.