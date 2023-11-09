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Ahlatcı Çorum FK’nın pazar günü Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçı İstanbul Bölgesi hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre maçı yönetecek Abdullan Buğra Taşkınsoy iki takımında bu ligde ilk maçlarına çıkacak.

Taşkınsoy ev sahibi Kocaelispor’un 2015-16 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de evinde Gebzespor’u 2-0 yendiği maçı yönetmiş ve o tarihten buyana yeşil siyahlı takımın profesyonel ligde hiç bir maçına çıkmamış.

Taşkınsoy Ahlatcı Çorum FK’nın 2017-18 sezonunda 3. ligde Payasspor’u deplasmanda 1-0 yendiği maçın ardından bir daha kırmızı siyahlı takımın maçına çıkmadı.

Bugüne kadar profesyonel liglerde 104 maçta düdük çalan Abdullah Buğra Taşkınsoy 1. ligde ise 35 maça çıktı. Bu maçlardan 18’ini ev sahibi takımlar kazanırken 4 maç berabere bitti 13 maçı ise deplasman takımları kazandı.

Maçta Taşkınsoy’un yardımcılıklarını İzmir’den Güner Mumcu Taştan ve İstanbul’dan Göktuğ Hazar Erel yaparken maçta dördüncü hakem olarak ise Ankara’da Onur Bingöl görev yapacak.