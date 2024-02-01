Ahlatcı Çorum FK'da son maçlarda en dikkat çeken isim Geraldo oldu.

Son 3 maçta 3 gol, 1 asist yapan Geraldo, en son Göztepe maçındaki performansıyla göz doldurdu.

Spor yazarları bu hafta Geraldo'nun ve Ahlatcı Çorum FK'nın etkileyici performansını kaleme aldı.

Fotomaç, Fanatik gibi ulusal spor gazetelerde de Geraldo ve Çorum FK'nın yükselen performansına dikkat çekildi.

Angolalı yıldız durgun başladığı sezonun bu bölümünde adeta coştuğunu anlatan spor yazarları, Çorum FK'yı Süper Lig'e çıkarmak için Geroldo'nın hırsına değindi ve idmanlardaki çalışkanlığına ve maçlarda yüreğini sahaya koymasını dile getirdi.

Geraldo, bu hafta sonu Ankara'da kritik Gençlerbirliği maçında da Ahlatcı Çorum FK'nın en büyük kozu olacak.