AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan hububat desteğinin 7 Mart Cuma günü çiftçilerin hesabına yatırılacağını duyurdu.

Destek kapsamında Çorum çiftçisine toplam 430 milyon lira ödeme yapılacağını duyuran Milletvekili Ahlatcı, “Tarım ve Orman Bakanlığımız, Hububat fark ödemesi desteği kapsamında #Çorum ilimizde 430,8 milyon TL ödeme gerçekleştirecektir. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alacağı bu destek, 7 Mart Cuma günü saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacaktır.

Tarımda kalkınmayı desteklemek ve çiftçimizin yanında olmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Üreticilerimize hayırlı olsun.” dedi