Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye’nin altın üretimi ve ihracatı alanının en önemli oyuncularından biri olan Ahlatcı Holding iştiraki Ahlatcı Kuyumculuk A.Ş.’ye Türkiye İhracatcılar Meclisi tarafından İstanbul’da düzenlenen törende “2022 Yılı Türkiye Geneli İhracat Birincisi Ödülü” verildi.

Ahlatcı Holding’e bağlı Ahlatcı Kuyumculuk, mücevher sektörünün en önemli buluşması olarak kabul edilen ve 5-8 Ekim 2023 tarihleri arasında 54’üncü kez kapılarını açan İstanbul Jewelry Show’da bu yıl da yerini aldı.

54. İstanbul Jewelry Show’un artık dünya ölçeğinde tanınan bir etkinlik olduğunu ifade eden, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, “Türkiye İhracatcılar Meclismizin deseteği ve Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen bu etkinlikte bugün 2022 yılı İhracat Birinciliğine layık görüldüğümüz için hem çok heyeceanlıyız hem de ülkemiz adına çok gururluyuz. Bugün olduğu gibi yarında aynı çalışma azmi ve başarı hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, MİB Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Burak Yakın, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatcı, sektör temsilcileri katıldı.

Ahlatcı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, MIB 2022 Yılı İhracat Birinciliği Ödülünü Vali Gül’ün elinden aldı.

BAYRAKTAR KIZILELMA (MIUS) VE KÜRESEL BARUT FABRİKASI FUARA DAMGASINI VURDU

Bu yılki İstanbul Jewelry Show’un Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşına denk gelmesinin kendileri için bir motivasyon olduğunu belirten Ahmet Emin Ahlatcı, bu özel yılın Türk Milleti için birleştirici bir etkisi olacağına inandığını söylerek, “Şanlı tarihimiz nice zaferler ve başarılarla dolu. Bugün, her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümündeyiz. Bu gururda birleşelim, daha çok üretelim, daha çok iş birliği yapalım ve ülkemizi çağdaş medeniyet yolunda yarınlara taşımak için tüm gücümüzle çalışalım.” diye konuştu.

Ahmet Emin Ahlatcı, “Altın Değerinde Milli ve Yerli Teknolojiler” temasıyla muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA (MIUS) ve Ahlatcı Holding iştiraki, Türkiye’nin ilk ve tek küresel barut fabrikası GOLDFORCE Barut Fabrikasına ait Barut Fıçısı maketlerinin Cumhuriyetin 100. yılı anısına ve Ahlatcı Kuyumculuk’un 40’ıncı yaşına ithafen Ahlatcı Kuyumculuk atölyelerinde el işçiliğiyle üretildiği bilgisini verdi.

Ahlatcı Kuyumculuk tarafından toplam 11 kilo 14 ayar altın kullanılarak üretilen maketler, fuar boyunca Ahlatcı Kuyumculuk standında sergilenecek. (Haber Merkezi)