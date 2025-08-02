Capital500 araştırmasına göre, Ahlatcı'nın 4 şirketi, Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketi arasında yer aldı.

Her yıl Ağustos ayında yayınlanan Capital 500 araştırmasında, Türkiye’nin en büyük 500 özel şirketinin ciro ve kârlılık rakamları, sektör ve illerine göre en büyük şirketlerin listesi yer alıyor.

Türkiye'nin en fazla ciro yapan şirketi her yıl olduğu gibi yine TÜPRAŞ olurken, Ahlatcı'nın Ahlatcı Kuyumculuk, Ahlatcı Metal Rafineri, Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım ve Enerya şirketleri Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketi arasında gösterildi.

AHLATCI KUYUMCLUK’UN CİROSU 372 MİLYAR LİRA

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en büyük 3.şirketi olan Ahlatcı Holding iştiraki Ahlatcı Kuyumculuk, bu yıl 372 milyar TL'lik cirosu ile listede 7. sırada yer aldı.

Ahlatcı Holding'e bağlı Ahlatcı Metal Rafineri 107 milyar ciro ile 37.sırada, Ahlatcı Doğalgaz Yatırım 26 milyar cirosu ile 151.sırada, Enerya ise 23 milyar cirosu ile 174 sırada yer aldı.

AHLATCI HOLDİNG HAKKINDA

1984 yılında Çorum'da küçük bir kuyumcu dükkânı ile temelleri atılan Ahlatcı Holding’in kurucusu ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’dır. Şirket, 1988’de bilezik üretimiyle kuyumculuk sektörüne adım attı.

1992 yılında döviz bürosu kurarak finans sektörüne, 1994’te ise sağlık sektörüne giriş yaptı.

Holding; Ahlatcı Kuyumculuk, Ahlatcı Döviz, Çorum Özel Hastanesi, gibi şirketlerin yanı sıra Kargaz, Sümerligaz, Çorumgaz, AHL Enerji, otomotiv, AHL Özel Güvenlik gibi çok sayıda sektörde faaliyet gösteriyor.

Ahlatcı Holding, Çorum merkezli bir şirketler topluluğu olarak, yurt dışı ve yurt içinde, 70 şirketi ve 5 binden fazla çalışanıyla, enerjiden sağlığa, kıymetli madenlerden finansa, ileri teknolojilerden otomotive, havacılıktan madenciliğe, gayrimenkul yatırımından imalat sanayiye uzanan geniş bir yelpazede, 10 farklı sektörde faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 43 ülkeye ihracat yapan Ahlatcı Holding, ana faaliyet alanı olan kıymetli madenler sektörlerinde ( kuyumculuk ve altın) Türkiye iç pazarının en büyük tedarikçilerinden biridir.