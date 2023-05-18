FATİH BATTAR

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçiminde AK Parti'den milletvekili seçilen Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya mazbatalarını aldı.

İl Seçim Kurulu’na giden Ahlatcı Kaya ve mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Mahmet Doğan’ın elinden aldılar.

Mazbata törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, ilçe ve belde belediye başkanları, ilçe teşkilat başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Mazbata töreninde bir konuşma yapan milletvekili Oğuzhan Kaya; "Tüm kardeşlerime teşkilatımıza teşekkür ediyorum.Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olsun diye oy veren MHP'li, Yeniden Refah Partili, Büyük Birlik Partili ya da hiçbir partiye mensubiyet olmayan herkese teşekkür ediyorum" diyerek 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı 2.Tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Reecep Tayyip Erdoğan’a destek istedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ise; “Çorumlu hemşehrilerimizin şahsıma tevdi ettiği bu kıymetli ve onurlu görevi laykıyla yapacağımıza söz veriyorum.İnşallah Çorum için durmaksızın çalışmaya devem edeceğiz.” dedi

Mazbata töreni sonunda partililer toplu fotoğraf çektirdiler.