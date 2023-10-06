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Ahlatcı Yatırım, önümüzdeki günlerde gram altınla ilgili yaşanabilecek gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o değerlendirme:

ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,8 seviyesinin üzerine çıkmıştı ve buradan %4,7 seviyesine geriledi.

Dolar endeksi de aynı şekilde 106,5 seviyesine geri çekildi. Ancak ons altın tarafında yukarı atakların cılız kalması ile birlikte gram altında baskı altında kalmaya devam ediyor. Dün 1612TL seviyesinde kapanış gören gram altın hafta genelinde takip ettiğimiz zayıf gün sonu kapanışlarına yenisini eklemiş oldu.