Ahlatcı Yatırım, önümüzdeki günlerde gram altınla ilgili yaşanabilecek gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o değerlendirme:
ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,8 seviyesinin üzerine çıkmıştı ve buradan %4,7 seviyesine geriledi.
Dolar endeksi de aynı şekilde 106,5 seviyesine geri çekildi. Ancak ons altın tarafında yukarı atakların cılız kalması ile birlikte gram altında baskı altında kalmaya devam ediyor. Dün 1612TL seviyesinde kapanış gören gram altın hafta genelinde takip ettiğimiz zayıf gün sonu kapanışlarına yenisini eklemiş oldu.
İlk direnç noktası olarak 1630TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1635TL ve 1645TL seviyeleri izlenebilir.
Geri çekilmelerde ise 1620TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1610TL ve 1600TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.