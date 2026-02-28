AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde mücadele edecek olan Çorum Belediyespor takımını ziyaret etti.

Beraberinde Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile birlikte Çorum Belediyespor Basketbol takımı ile sohbet eden Yusuf Ahlatcı takım antrenörleri Ömer Mumcu ve Abdullah Emre Ekin’den mücadele edecekleri Bölgesel Lig ve hedefleri ile bilgiler verdi.

Yusuf Ahlatcı samimi bir sohbet gerçekleştirdikleri Çorum Belediyespor basketbol takımının hedeflerini dinlediklerini, azimleri, inançları ve takım ruhlarının kendilerini gururlandırdığını belirterek Bölgesel Ligde başarılar diledi.