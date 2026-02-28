Liseli A Gençler Grekoromen Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular iki altın bir gümüş ve birde beşincilik alarak takım halinde ikinci oldular.

24-26 Şubat tarihlerinde Kocaeli’nde yapılan Liseli A Gençler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında Sungurlu’da çalışmalarını Antrenör Çelebi Bayır gözetiminde sürdüren Çorum Belediyespor güreşcilerinden 48 kiloda Mehmet Yunus Karınca ve 65 kiloda Ömer Vargeloğl u tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonluğunu kazandılar.

55 kiloda Batuhan Kayar ile yarı final maçını kaybetti ve üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 80 kiloda ise Yiğit Han Alaca beşinci oldu.

Çorum takımı kazandığı iki altın bir bronz madalya ile takım sıralamasında ikinci oldu.