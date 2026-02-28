Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. liginde 25. hafta maçları bugün oynanacak.

Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor grupta lider durumda bulunan Onikişubat Belediyespor deplasmanında galibiyet arayacak.

Ligde Onikişubat Belediyespor takımı 21 maçta 20 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 57 puanla lider durumda bulunurken Sungurlu Belediyespor ise 23 maçta 19 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 54 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Bugün saat 14’de Kahramanmaraş Merkez Spor Salonunda oynanacak Onikişubat Belediyespor- Sungurlu Belediyespor maçı iki takım açısından da son derece büyük önem taşıyor.

Ev sahibi takım bu maçı kazanması halinde lig lidirliğini garantileyecek ve direk olarak Efeler ligine yükselmeyi başaracak.

Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ise bu maçı kazanarak liderle puan farkını kapatmak ve sonraki maçlarda puan kaybı halinde liderlik hesapları yapacak.

Asıl önemli olan ise ligi ikinci bitiren takım direk finale yükseleceği için Sungurlu Efeleri bugün kazanması halinde lig ikinciliği için büyük bir avantaj yakalayacak.

Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir geçen haftayı maç yapmadan geçtikleri için çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve tek düşüncelerinin rakiplerinden rövanşı almak ve sıralamadaki yerlerini sağlama almak olduğunu söyledi.

İlk maçta evlerinde 3-2 mağlup oldukları rakiplerinin gücünü bildiklerini ancak Sungurlu Belediyespor olarak kazanacak tecrübe ve kaletide bir kadroları olduğunu belirten Özdemir ‘Bizim sezon başında verdiğimiz sözü tutmak Efeler liginde Çorum’u ve ilçelerini temsil etmek için yaptıkları çalışmaların karşılığını almak istiyoruz.

Ligde üç tane zorlu deplasman maçından alacağımız galibiyetlerle en yüksek puana ulaşmak ve rakiplerin alacağı puanlara göre sıralamamazı belirlemek istiyoruz. Bu inançla hazırlıklarımızı tamamladık ve maç saatini bekliyoruz’ dedi.