Yeni Spor Salonunda yapılan Okul Sporları Küçükler Güreş il birinciliğinde Necmeddin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu sporcuları üç birincilik bir gümüş birde bronz madalya kazandılar.

İl birinciliğinde Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden 30 kiloda Muhammed Emir Yıldırım, 34 kiloda Abdullah Emin Yıldırım ve 48 kiloda Halil İbrahimKalender tümrakiplerini yenerek şampiyon olup birincilik ödülünü kazandılar.

62 kiloda Eymen Akdaş finalde kaybederek gümüş madalya kazanırken 38 kiloda Eyüp Ensar Usta ise bronz madalya kazandı.

44 kiloda Berktuğ Öncel ise beşinci oldu. Necmeddin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu kazandığı bu başarıları ile takım halinde birinciliği kazandı.