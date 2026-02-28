Arca Çorum FK pazartesi akşamı Manisa FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın dün Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde tam kadro yaptığı antrenmanda Manisa maçının taktik provası yapıldı.

Fitnes Salonunda yapılan ısınma hareketleri ve çabukluk ile başlayan antrenman daha sonra sahada devam etti.

Burda yapılan dar alanda pas çalışmasının ardından önce yarı sahada ardından tam sahada Manisa FK maçının taktik çalışmasını yaptıran Teknik Direktör Uğur Uçar sık sık oyunu durdurarak futbolculardan istediklerini sahada uygulamalı olarak gösterdi.

Taktik çalışmada mevkisel olarak futbolculara bireysel uyarılarda da bulunan Uçar tüm takımdan doksan dakika tam konsantrasyon istedi. Ligde son iki maçını kazanarak moral bulan kırmızı siyahlı takım üst sıralardaki iddiasını devam ettirmek için mutlak kazanmak zorunda olduğu maçta Manisa FK deplasmanında çıkışını devam ettirmek istiyor.

Ligde son haftalardaki çıkışı ile düşme hattından uzaklaşarak play-off için umutlanan ev sahibi takımda kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Arca Çorum FK Manisa maçının hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından akşam saatlerinde karayolu ile Ankara’ya geçecek ve ordan da İzmir’e uçacak.