AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çorum’da düzenlediği mitingin tam bir fiyasko olduğunu söyledi.

Çevre illerden yüzlerce otobüsle taşıma yapıldığını ileri süren Ahlatcı, buna rağmen CHP’nin umduğunu bulamadığını ifade ederek, “Anlaşılan o ki dışarıdan gelenler bir kenara, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çorum’daki tabanı dahi Özgür Özel’den umudunu kesmiştir” dedi.

Çorum’un 23 yıldır hizmet siyaseti yapan AK Parti’nin neden kalesi olduğunu girdiği her seçimde gösterdiğini vurgulayan Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde dün olduğu gibi bugün ve yarın da bu durumun değişmeyeceğini söyledi.

Özgür Özel’in “Treni Çorum’a ben getireceğim” sözüne de değinen Ahlatcı, “Çorum’da ürkecek balık yok ama Özgür Özel’in söylediklerine memleketim Çorum’daki bütün kargalar kahkahayla gülmüştür” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’e CHP’li belediyeler üzerinden seslenen Ahlatcı, İstanbul’un alındığını, soyulup soğana çevrildiğini ve belediyenin işlevinin bitirildiğini belirterek, otobüslerin ve metrobüslerin çalışamaz hâle geldiğini söyledi. Ankara’da çeşmelerden sular akmadığını, İzmir’de çöplerin kalkmadığını ifade eden Ahlatcı, “Hangi belediyeyi aldıysanız soygun ve talan oldu, özel jetlerde hayatlar yalan oldu” dedi.

Ahlatcı, Çorumlu hemşehrilerinin çalışkan, onurlu, gururlu ve her daim aklı başında insanlar olduğunu vurgulayarak, Özel'in Çorumlu ilgili söylemlerine asla inanmayacaklarını ifade etti.

Ahlatcı, memlekete yapılan hizmetleri saymaya Özel’in matematiğinin yetmeyeceğini, söz konusu trenin ise çoktan yola çıkarıldığını ve aslanlar gibi Çorum’a geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha nice hizmetler getirileceğini aktaran Ahlatcı, Özgür Özel’e gözlerini temizleyip Çorum’a gelecek olan treni seyretmeye hazırlanması çağrısında bulundu.

Ahlatcı açıklamasında, “Siz kargaları güldürmeye devam edin; biz dünyada lider ülke Büyük Türkiye Cumhuriyeti’ni büyütmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Ahlatcı, CHP’nin Çorum mitinginin özetini ise şu dizelerle paylaştı:

“Leblebi koydum tasa

Doldurdum basa basa

Ufak at civcivler yesin

Çorum kanmaz sana”