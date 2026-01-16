Milliyetçi Hareket Partisinde (MHP) üç ilçe başkanı istifa etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “10 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı’nda, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Edip Semih Yalçın tarafından il başkanlarımıza tebliğ edilen olağan kongre süreçlerimizin, çok kısa bir süre içerisinde başlatılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, partimizin ilçelerinde olağan kongre sürecinin en kısa sürede başlayacak olması nedeniyle, seçimle oluşacak yeni ilçe yönetim kurullarının daha etkili, kapsayıcı ve güçlü bir yapıya kavuşmasına katkı sunmak amacıyla, Ortaköy İlçe Başkanımız Sayın Murat Eraslan, Uğurludağ İlçe Başkanımız Sayın Şuayip İpek ve Kargı İlçe Başkanımız Sayın Raşit Erdoğan, yürütmekte oldukları görevlerinden ayrıldılar. Görev süreleri boyunca göstermiş oldukları özverili çalışmalar, samimi gayretler ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurumsal kimliğine sundukları değerli katkılar dolayısıyla her bir ilçe başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor; bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi.