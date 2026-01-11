Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, özgür ve güçlü basının demokrasiyi de güçlü kılacağını ifade etti.

Dinçer Solmaz, gazetecilerin, toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli aktörler ve haber alma özgürlüğünün teminatı olduklarını söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir açıklama yapan ve tüm basın mensuplarının gününü kutlayan Dinçer Solmaz, zor şartlarda ve fedakarca hizmet veren, toplumun gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dili olan basın mensuplarının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Gazetecilerin özgürce haber yapmasını sağlamanın demokrasinin olmazsa olmazı olduğunun altını çizen Solmaz, gazeteciliğin suç olmadığını, halkın özgür bir şekilde bilgilendirilmesinin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini kaydetti.

CHP olarak basın çalışanlarının daha özgür ve bağımsız ortamda yayın yapmaları, ekonomik ve sosyal haklarına kavuşmaları için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini dile getiren Solmaz, “Gazetecilik, çok önemli önemli bir meslektir. Fedakarlık ve sorumluluk isteyen bir özelliği vardır. Ülkemizde ve dünyada birçok gazeteci çok zor şartlar altında görevini yerine getirerek kutsal bir görev uğruna emek vermektedirler.

Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri de bağımsız basındır. Gazetecilerin, tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Basın milletin müşterek sesidir’ sözlerini hatırlatarak belirtmek isterim ki gazetecileri susturmaya çalışmak, halkımızı susturmaya çalışmaktır.

Gazetecilik, kamuoyunun oluşmasında ve ifade özgürlüğünün kullanılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Zorlu hava koşullarında, doğal afetlerde, patlamalarda ve savaşlarda kimi zaman ölümü göze alarak türlü zorluklar altında mesleğini icra eden, ekonomik darboğaza ve hukuki zorluklara karşın ayakta durma gayretinde olan gazetecilerimiz halkın doğru bilgiye ulaşması için var gücüyle çalışmaktadır. Tarafsız ve dürüst yayıncılık anlayışından ödün vermeden kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, büyük fedakârlıklar ile çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bu vesileyle, görevini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.