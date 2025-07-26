AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Basın mensuplarının toplumun doğru ve tarafsız haber alma hakkının teminatı olduğunu belirten Ahlatcı, “Demokrasimizin gelişmesinde, toplumun bilinçlenmesinde ve kamuoyunun sağlıklı bir şekilde yönlendirilmesinde basının rolü büyüktür. İlkeli, tarafsız ve sorumlu bir anlayışla görevini ifa eden tüm gazetecilerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Ahlatcı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Çorum’umuzun kıymetli basın mensupları başta olmak üzere, gece gündüz demeden, her türlü zorluğa rağmen kamuoyunu bilgilendirme görevini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum. Meslek ilkelerinden ödün vermeden, halkın haber alma hakkı için çalışan gazetecilerimizin emekleri her türlü takdiri hak etmektedir. Bu vesileyle tüm basın camiamıza sağlık, huzur ve başarı diliyor, görevlerinde kolaylıklar temenni ediyorum.”