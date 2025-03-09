AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyon Üyesi ve TBMM Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele Araştırma Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kadınların toplumsal hayatın her alanında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Ahlatcı, güçlü bir toplumun temelinin güçlü kadınlardan geçtiğini belirtti.

Milletvekili Ahlatcı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kadınlarımız; aileden iş hayatına, eğitimden siyasete kadar her alanda büyük emek ve fedakârlıkla ülkemizin gelişimine katkı sağlamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, AK Parti olarak kadın haklarını koruma ve kadınların toplum içindeki yerini güçlendirme adına önemli reformlara imza attık. Kadın istihdamını artırmaktan, aile desteklerine kadar birçok alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini ve bu konuda mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Ahlatcı, kadınların her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, “Kadınlarımızın hayatın her alanında daha güçlü, daha özgüvenli ve hak ettikleri yerde olmaları için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.