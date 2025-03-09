Yüzlerce çocuk Çorum Belediyesi tarafından organize edilen “Tekne Orucu” etkinliğinde bir araya geldi.

Çocukların gelenek ve göreneklerini tanıyarak büyümesi adına etkinlikler düzenleyen Çorum Belediyesi “Tekne Orucu” programında yüzlerce çocuğu bir araya getirerek ilk oruçlarını ödüllendirdi. Buhara Kültür Merkezi Spor Salonu’nda düzenlenen “Tekne Orucu” etkinliğinde çocuklar öğle ezanının ardından ilk oruçlarını dualarla açtılar. Etkinliği Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra çocuklar ve aileleri katıldı. İlk oruçlarını açan çocuklar ardından sahnelenen Karagöz-Hacivat gösterisiyle palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendiler. Tekne Orucu etkinliğinde çocuklarla fotoğraflar çektiren ve onlarla uzun süre zaman geçiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın çocukların geleneklerine bağlı olarak yaşamaları için etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Çocukların geçmişlerini bilen nesiller olarak yetişmesinin önemine değinen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Bizim çocukluğumuzdaki tutulan tekne oruçları unutulmasın istiyoruz. Bu geleneğimiz unutulmasın diye yıllardır Tekne Orucu programları yapıyoruz. Bugün çocuklarımızın ve ailelerimizin gözlerine baktığımda ne kadar doğru şeyler yaptığımızı görüyorum. Biz yavrularımızın dinini güzel öğrenmesini istiyoruz. Diyanetini bilsin istiyoruz. Geçmişini medeniyetini bilen bir nesil olsun istiyoruz. Emin adımlarla o imanla o inançla geleceğinin ihya etsin inşa etsin istiyoruz. Ailelerimiz ve okullarımız bunun eğitimlerini veriyor. Biz de belediye olarak inançlı bir neslin, geleneğine, ibadetlerine, rabbine bağlı bir neslin yetiştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu da bunun bir nişanesi. Hem iftarı var hem de yine geleneğimizde diş kirası kavramını yerine getirmiş olduk. Çocuklarımızın yüzleri hep gülsün, bahtları açık olsun” ifadelerini kullandı.