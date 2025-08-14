AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, şehirde sağlık hizmetlerini yerinde inceleyerek önemli ziyaretlerde bulundu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni göreve başlayan Başhekim Doç. Dr. Muhammet Gömeç’i ziyaret eden Ahlatcı, görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, hastanenin sağlık alanında attığı adımlar ve sunduğu hizmetler hakkında detaylı bilgiler alındı.

Çorum’un, bu çalışmalarla sağlıkta örnek şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediği vurgulandı.

Ahlatcı, Şehit Ömer Emiroğlu Diş Hastanesi Başhekimi Abdullah Paydar’ı da ziyaret ederek yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Hemşehrilerin ağız ve diş sağlığına yapılan katkılardan dolayı ekibe teşekkür eden Ahlatcı, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir etti.

Ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, “Modern altyapısı ve güçlü kadrosuyla Çorum, hem şehir içinde hem de bölgede güven veren bir sağlık merkezi olma hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)