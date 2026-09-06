AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Kadın Kolları ve Merkez İlçe Başkanlığı heyetiyle birlikte kent merkezinde saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Program kapsamında Sanatçılar Sokağı’nı ziyaret eden Ahlatcı, burada faaliyet gösteren sanatkar ve zanaatkarlarla bir araya geldi. Stantları gezen Ahlatcı, yapılan çalışmalar ve üretilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Ahlatcı, ziyaret sırasında sanatkarlar ve üretici kadınlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ahlatcı, Sanatçılar Sokağı ziyaretinin ardından kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İş yerlerini ziyaret eden Ahlatcı, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Ahlatcı, saha çalışmaları kapsamında kent merkezindeki temaslarını sürdürdü.

Ziyaretlerde Çorum’un ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ahlatcı, programın ardından yaptığı açıklamada, vatandaşlarla bir araya gelmeye ve Çorum’un sorunlarını sahada dinlemeye devam edeceklerini belirtti.