Türkiye İttifakı Partisi Çorum Teşkilatının 2. Olağan Kongresi geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Ahmet Anak yeniden il başkanlığına seçildi.

Kongrede saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan heyeti oluşturuldu.

Kongrede konuşan Ahmet Anak, Çorum’un, sanayisiyle, tarımıyla, kadim kültürü ve yiğit insanıyla hak ettiği değeri bugüne kadar tam anlamıyla göremediğini belirterek, “Bizim yönetimimizde Çorum, sadece bölgesinin değil, Türkiye’nin parlayan yıldızı olacaktır. Biz, Ankara’nın soğuk koridorlarında şehrini unutanlardan değil, meydanlarda, sokaklarda, tarlalarda ve fabrikalarda Çorumlunun derdiyle dertlenen, somut çözümler üreten bir yönetim anlayışıyla geliyoruz” dedi.

Türkiye İttifak Partisi Çorum İl Başkanı Ahmet Anak’ın yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Tuncay Doğan, Hüseyin Enes Akca, Murat Kılıçoğlu, Furkan Anak, Yusuf Aksungur, Numan Işık, Metin Yönden, Sena Tuzcu, Fatih Uslu, Ali Koyun, Emincan Akca, Safet Dölcü, Yalçın Durkaya, Şevket Gümüş, Mustafa Özdemir, Özcan Mansur, Alparslan Erdin.”