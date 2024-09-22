İl Genel Meclisi eski Başkanı, Anıtlar ve Müzeler eski Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ertekin hayatını kaybetti.
Merhum İskilipli Hamdi Ertekin'in (Hamdi Hafız) kardeşi, İl Özel İdaresi personellerinden Mehmet İnanç Ertekin'in babası Ahmet Ertekin yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Akşemseddin Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.