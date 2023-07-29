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Son olarak TRT1’in Kıbrıs: Zafere Doğru dizisiyle kameralar karşısına geçen Ahmet Kural ekranlara dönüyor.

Verdiği aranın ardından ‘Efsane’ isimli sinema filmi projesinde 2 rolde birden oynayacak.

Düğün Dernek, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi projelerle tüm dikkatleri üzerine çeken Ahmet Kural’ın yeni adresi belli oldu. Son olarak TRT1’in sevilen dizisi Kıbrıs: Zafere Doğru’da üstlendiği ‘Kemal Dereli’ karakteriyle adından söz ettiren Ahmet Kural ‘Efsane’ adlı beyaz perde projesiyle el sıkıştı.

Haber 7'nin haberine göre, 18 Temmuz tarihinde dünyaevine giren ünlü oyuncu Ahmet Kural yeni sinema filmi için sete çıkmaya hazırlanıyor.

Selçuk Aydemir‘in yöneteceği kod adı “Efsane” olan filmde oyuncu iki karaktere birden hayat verecek. Kural filmde biri saf, diğeri ise dolandırıcı olan ikizleri canlandıracak. Aytaç Medya imzalı filmin çekimlerinin 15 Ağustos'ta Çorum’da başlanması bekleniyor.