Çorum’da faaliyet gösteren bazı oda ve kooperatif başkanları, S.S Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığı’na yeniden seçilen Ahmet Pehlivan’a, ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundular.

S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Par Plastik Ltd. Şti. sahibi İrfan Yaşar, Marangozlar Odası Başkan Adayı Halit Bölükbaş ve Ülkenpınarı Köyü Muhtarı Mecit Yaşar, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan’ı yeniden başkan seçilmesinden dolayı tebrik ederek, başarı dileğinde bulundular.

Ziyarette Pancar Ekicileri Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi Sinan Eryücel de yer aldı.

Pehlivan da başkanların ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.