Çorum'un Sungurlu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), Tamaksan Çelik firması tarafından 250 milyon liralık yatırımla kurulan çelik dövme fabrikasının önümüzdeki günlerde hizmete gireceği bildirildi.

Tamaksan Çelik firması yetkilisi Recep Tamak, muhabirimize yaptığı açıklamada, Boğazkale ilçesine bağlı Yekbas köyü nüfusuna kayıtlı olduklarını belirterek, İstanbul’da sıcak çelik dövme fabrikası ile plastik enjeksiyon kalıp fabrikalarının bulunduğunu söyledi.

Sungurlu OSB’de yükselen fabrikaları gördüklerinde hem gurur hem de heyecan yaşadıklarını ifade eden Tamak, bölgede kurulan tesislerle Sungurlu’nun savunma sanayinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı. Bu gelişmenin kendilerini de etkilediğini belirten Tamak, savunma sanayinin tedarikçi firması olarak Sungurlu’ya yatırım yapma kararı aldıklarını dile getirdi.

Talep ettikleri 12 dönümlük arazinin hızlıca tahsis edildiğini kaydeden Tamak, fabrikanın inşaatının tamamlandığını ve kısa süre içerisinde üretime başlayacağını söyledi.

Sungurlu’da kurulan fabrikada çelik dövme ile kalıp üretimini birleştirerek entegre bir üretim modeli hedeflediklerini belirten Tamak, yıllık yaklaşık 150 ton çeliğin işleneceğini aktardı.

Savunma sanayinin tedarikçileri arasında yer aldıklarını ifade eden Tamak, yurt içindeki silah üreticisi firmalar için yarı mamul ürünler ürettiklerini, bu üretimlerin dolaylı olarak yurt dışına da ihraç edildiğini sözlerine ekledi.