Çorum’da görme engelli vatandaşlar Semra Demirtaş ve Muharrem Öztürk, düzenlenen nikâh töreniyle evlendi. Çiftin nikâhını Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı.

Nikâh törenine çiftin yakınları ve davetliler katılırken, törende mutluluk dolu anlar yaşandı.

Ailelerin ve yakın dostların katıldığı törende, sevginin hiçbir engel tanımadığı bir kez daha kanıtlanırken; damat Öztürk'ün eşine hitaben okuduğu şiir salondakileri duygulandırdı.

Davetlilerin alkışları eşliğinde salona giren çiftin heyecanı gözlerinden okundu. Törenin en dikkat çeken anı ise Muharrem Öztürk’ün, hayatını birleştirdiği Semra Demirtaş’a duyduğu sevgiyi mısralara dökerek paylaştığı anlar oldu. Okunan duygusal şiir, nikaha katılan davetlilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

BELEDİYE BAŞKANI AŞGIN'DAN ANLAMLI MESAJ

Genç çiftin nikah akdini gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, evlilik cüzdanını takdim etmeden önce bir konuşma yaptı. Sevgi ve dayanışmanın tüm zorlukların üstesinden gelebileceğine işaret eden Başkan Aşgın, Demirtaş ve Öztürk çiftine bir ömür boyu saadet diledi.