Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Ali Yerlikaya'dan devraldı.

Törende konuşan Yerlikaya, "Bakanlık görevine cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Mustafa Çiftçi kardeşimiz atandı. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Allah yardımcısı olsun. Hem meslektaşım hem de Konyalı bir hemşehrimiz. Yine bir vali kardeşimiz bu makama layık görüldü. Başaracağına, aynı hizmet bayrağını bizden aldı ve cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin, devletimizin güvenliği, huzuru için gece gündüz demeden Allah'ın izni ile çalışacak" dedi.



"Milletimizin duası ile çalışıp yüz akı ile ayrılmak nasip oldu"

Bugüne kadar gayretle çalıştıklarını kaydeden Yerlikaya, "Kaymakamlığımdan bugüne kadar hizmet ettim. İlk nefes son nefes arasında kaç nefes olduğunu bilmeyiz, buna ömür diyoruz. Bu ömür sınanmalar ile geçiyor. Bazen makam ile sınanırken, teşekkür ediyoruz dendiğinde de bu sınanmalar devam ediyor. Liderimiz Erdoğan'ın ilk başbakanlığından bu yana verdiği görevlerde ve bakanlıkta milletimizin duası ile çalışıp yüz akı ile ayrılmak nasip oldu. Değerli bakanımızın da yüz akı ile kardeşlerimizden birine teslim edeceğine inanıyorum. Çalışma arkadaşlarımızın her birine müteşekkirim. Dilimizle kimseye eza vermedik. İşimizi en iyi yapma noktasında çalıştık. Her başlangıcın duası var. İlk geldiğimde yaptığım dua ile bugün ayrılıyorum. Son teşekkürü de aileme ediyorum. Sosyal çevremi hep ihmal ettim, düğünlere, etkinliklere gidemedim. Devletimiz, milletimiz için çalıştım" ifadelerine yer verdi.



"Zor ve meşakkatli bir görev üstlendiğimi biliyorum"

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise, "Bugünkü kararname ve cumhurbaşkanımızın tensipleri ile görevi bakanımızdan devralıyorum. Bakanımızın güzel hizmetleri oldu. Kişilere yönelik, mal varlığı, dolandırıcılık, düzensiz göçmenlik suçlarında özenle hizmet ettiler. 30. yılımda bugünleri de gördük. Allah'a şükrediyorum. Bu bana Rabbimin lütfu diyorum. Başkalarından üstün olduğum için değil, Allah bana lütfetti. Cumhurbaşkanımız da vesile oldular. Bakanımıza verdikleri değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum, kendisinden çok şey öğrendim. Hem meslek büyüğümüz hem bakanımızdı. İnşallah başka hizmetlere de vesile olurlar. Çorum'da göreve başladığımda 'Benim niyetim bir gün burada görevi bırakınca iyi bir seda bırakarak ayrılmak' demiştim. Zor bir görev üstlendiğimi biliyorum. Meşakkatli bir görev bu. Ben de vakti zamanı geldiğinde görevi başkasına devredebilirim" diye konuştu.

Devir teslim töreninde AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Faruk Acar, Halit Yerebakan ile Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan da yer aldı.