Çorum'un bir yöresel lezzeti daha tescillendi.

Çorum Su Böreği'nin tescillenmesi için Çorum Belediyesi başvuruda bulunmuştu.

Çok eski zamanlardan beri düğün ve bayram gibi özel günlerde yapılan ve tadıyla ağızlarda lezzet bırakan Çorum Su Böreği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescil edilerek koruma altına alındı.

Belediyeden yapılan açıklamada; "Şehrimizin asırlık lezzetlerini geleceğe taşımak için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, coğrafi işaretli ürün sayımız 39’a yükseldi. Çorum mutfağını yaşatmaya, tanıtmaya ve hak ettiği değeri kazandırmaya devam edeceğiz. Gastronomide şehrimizin marka değerini güçlendiriyoruz." denildi

Öte yandan Çorum tandırı ve Çorum simidi için de coğrafi işaret tescil sürecinin devam ettiği belirtildi.