Geçtiğimiz sezon Çorum FK forması giyen Ahmethan Köse yeni sezon için Kastamonuspor ile büyük oranda anlaştı. Fenerbahçe alt yapısından yetişen ve profesyonel olan Ahmethan Köse Kırklareli, Boluspor, Samsunspor ve Adanaspor takımlarında kiralık olarak oynadıktan sonra Erokspor, Beykoz Anadolu takımlarında oynayan Köse geçen sezon başında Arca Çorum FK’ya transfer oldu.

11’i lig 1’i kupa 12 maçta Kırmızı Siyahlı takımda forma giyen Ahmethan Köse takımına üç gollük katkı verdi. Tecrübeli futbolcu yeni sezon için Kastamonuspor ile büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.