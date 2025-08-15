Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı kuruluşlarının 39. yılını kutladı. Arıcı ‘Çorum’un spor altyapısını güçlendirmeye, gençlerimizi spora kazandırmaya ve kulüplerimizin kurumsal kapasitelerini artırmaya devam edeceğiz’ dedi.

Arıcı, Federasyonun kuruluşunun 39. yılı nedeni ile yayınladığı mesajında ‘ 1986 yılında temelleri atılan federasyonumuz, geride bıraktığı 39 yılda sayısız sporcu yetiştirmiş, kulüplerimize destek olmuş ve Çorum’da amatör sporun gelişmesi için özveriyle çalışmıştır. Bu süreçte emeği geçen tüm başkanlarımıza, yönetim kurullarımıza, kulüp temsilcilerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza ve spora gönül vermiş herkese teşekkürü bir borç biliyoruz.

Amatör ruhun özünde; dayanışma, inanç, mücadele ve azim vardır. Bizler de bu değerlere sımsıkı sarılarak, Çorum’un spor altyapısını güçlendirmeye, gençlerimizi spora kazandırmaya ve kulüplerimizin kurumsal kapasitelerini artırmaya devam edeceğiz.

39. yaşımızda, dünü unutmadan, bugünü daha iyi yöneterek ve yarına umutla bakarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanan tüm paydaşlarımızla birlikte nice başarılı yıllara ulaşmayı diliyoruz.

Başta genç sporcularımız olmak üzere, tüm spor ailemizin bu anlamlı gününü kutluyor, Çorum amatör sporunun yükselişi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi ifediyorum."