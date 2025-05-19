Diyanet-Sen Çorum Şubesi tarafından ‘Modern Dünyada Ailemiz: Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konulu konferans gerçekleştirildi.

Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eski Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Diyanet-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, Hak-İş Sendikası İl Başkanı Mustafa Köroğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti.

ŞANAL: GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI AİLE DEĞERLERİNİ YOK EDİYOR

İlk olarak kürsüye gelen Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, gündüz kuşağı programlarında insanlık onuru ve aile değerlerinin yok edildiğini belirterek, “Aile, toplumumuzun temel taşıdır. Değerlerimizi tehdit eden akımlara karşı aile yapımızın korunmasını önemsiyor, sağlıklı nesiller yetiştirmek adına sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bizim için Diyanet-Sen, yalnızca sendika değil; insan onurunu koruma, hakları savunma ve güçlü bir dayanışma ruhu oluşturan büyük bir teşkilattır. Ekranlardaki çürümeye karşı çocuklarımızı ve ailemizi korumak için 81 ilde Genel Başkanımız Sayın Ali Yıldız Bey'in riyasetinde “Büyük Aile Platformunun” imza kampanyasına kitlesel basın açıklamaları ve imza toplayarak destek olduk” dedi.

Diyanet-Sen olarak aile kurumunu korumak ve başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınmasını sağlamak içinde imza kampanyaları başlattıklarını aktaran Şanal, bu kampanya ile anayasada “Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir” ifadesinin yer alması ile başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınmasını istediklerini söyledi.

YILDIZ: GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARINA SIKI YAPTIRIMLAR GETİRİLSİN

Şanal’dan sonra kürsüye gelen Diyanet-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız da sadece özlük hakları bazlı bir sendikacılık anlayışını kabul etmediklerini ifade ederek, “Ülkemize ve gönül coğrafyamıza olan değerlerimize olan borçlarımızı yerimize getirme noktasında da filli olarak görev üstleniyoruz” diye konuştu.

2025 yılının Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatan Ali Yıldız, bu konudaki görüşlerini de dile getirerek, taleplerini şu şekilde açıkladı: “Küreselciler modayla, dijital yayınla, sosyal medyayla aileyi her geçen gün farklı metotlarla hedef tahtasına oturtturmuş durumdalar. Sapkın lobileri fonluyorlar, cinsiyetsizleştirme politikalarını dayatıyorlar. Dün aile planlamasını fonlayanlar bugün sapkın akımları fonluyorlar. Bazı parti ve sendikal görünümlü lejyonerler ise kirli odakların taşeronluğunu yapıyorlar. İnşallah bu 2025 Aile Yılı’nda aile tanımı değişsin, ailenin evlilik yoluyla kadın ve erkekten oluştuğu anayasal güvenceye kavuşsun. Sapkınlığı özendiren gündüz kuşağı programlarına, dizilere, dijital yayın platformlarına, sıkı yaptırımlar getirilmesinin de teşkilatlar olarak takipçisi olacağız. İstanbul Sözleşmesi’nin ruhu yönetmeliklerden ve kanunlardan kaldırılana kadarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü aile çok önemli.”

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’nin de konuşmasının ardından Şanal tarafından konuşmacılara katkılarından dolayı çiçek takdim edildi.